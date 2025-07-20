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20 июля 2025, 11:34

Крикунов подтвердил, что согласился возглавить «Сочи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Владимир Крикунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов заявил, что дал согласие на предложение возглавить «Сочи».

«Мне позвонил Игорь Григоренко из «Сочи», предложил поработать главным тренером. Я дал согласие, подробности обсудим, как я приеду из Латвии. Обсуждали контракт на год», — цитирует Крикунова ТАСС.

19 июля «Сочи» объявил об уходе Вячеслава Козлова с поста главного тренера команды. 53-летний специалист работал в клубе с 3 июля и не провел ни одного матча.

Вячеслав Козлов.Абсурд в «Сочи»: главного тренера и легенду Русской пятерки уволили, не дав провести ни одного матча!

Источник: ТАСС
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