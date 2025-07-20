Крикунов подтвердил, что согласился возглавить «Сочи»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов заявил, что дал согласие на предложение возглавить «Сочи».

«Мне позвонил Игорь Григоренко из «Сочи», предложил поработать главным тренером. Я дал согласие, подробности обсудим, как я приеду из Латвии. Обсуждали контракт на год», — цитирует Крикунова ТАСС.

19 июля «Сочи» объявил об уходе Вячеслава Козлова с поста главного тренера команды. 53-летний специалист работал в клубе с 3 июля и не провел ни одного матча.