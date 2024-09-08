Крикунов: «ЦСКА всегда будет бороться за высокие места»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о перспективах ЦСКА в новом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
— ЦСКА — это ЦСКА, они всегда будут бороться за высокие места. Сейчас армейцы перестраиваются, но они это сделают быстро. Думаю, они будут нормально играть и находиться среди тех команд, которые поборются за чемпионство. По персоналиям ЦСКА я пока ничего сказать не могу, я просто следил, как команда комплектовалась в межсезонье.
Это будет сезон формирования команды, раз они пошли по такому пути, освободили своих топовых игроков. Но армейцы будут бороться. Если сейчас у них перестройка — это не значит, что они всё будут отдавать, проигрывать, нет. ЦСКА будет в порядке, — сказал Крикунов Legalbetэ
В воскресенье, 8 сентября, ЦСКА победил «Адмирал» (6:2), набрал два очка и расположился на седьмом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы примут «Сибирь» 10 сентября, а «Адмирал» 17-го числа встретится дома с «Куньлунем».
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|0
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|2
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|8
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
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|0
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|Амур
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|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
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|П
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|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|3
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|4
|СКА
|2
|1
|1
|3
|5
|Спартак
|2
|1
|1
|3
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|7
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|8
|Витязь
|2
|1
|1
|2
|9
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|10
|Сочи
|1
|1
|0
|2
|11
|Торпедо
|2
|0
|2
|1
|8.09
|14:30
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Сал. Юлаев – Трактор
|2 : 1 Б
|8.09
|14:30
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Металлург Мг – Нефтехимик
|0 : 2
|8.09
|17:00
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ЦСКА – Адмирал
|6 : 2
|8.09
|17:00
|
Куньлунь РС – Северсталь
|2 : 4