Крикунов отреагировал на изменение правила начисления очков в овертайме в матчах КХЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на изменение правила КХЛ.
«Нужно ли это было? Думаю, да. Там же еще все время остановки: четверка производит бросок, вратарь поймал шайбу, они делают обратную замену. Опять вратаря ставят, один игрок выходит, пока непонятно, кто это вбрасывание выиграет. И, наверное, это решение правильное: трое против троих, и людям интереснее смотреть, когда трое против троих. А не так, что четверка встала и, может быть, убивает время, если их устраивает этот результат», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.
15 августа КХЛ изменила правила начисления очков в овертайме при замене вратаря полевым игроком.
С сезона-2024/25, в случае если команда пропустит в овертайме после замены вратаря на полевого игрока, она больше не будет получать очко за поражение. Исключением станут только ситуации, когда вратарь заменяется по правилу «отложенного штрафа».
Источник: Metaratings.ru
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