Крикунов останется в "Динамо" в случае одобрения совета директоров клуба

Как стало известно "СЭ", главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов, который вчера подписал двухлетний контракт с клубом, может и не остаться в нем.

Окончательное решение о будущем специалиста зависит от совета директоров бело-голубых, который должен одобрить соглашение.

Крикунов возглавляет москвичей с октября 2018 года. В текущем сезоне "Динамо" под руководством 68-летнего российского специалиста вышло в плей-офф КХЛ, где уступило в 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА (счет в серии: 1-4).

В 2005 году тренировал сборную России, с которой завоевал бронзовые медали. (Алексей Шевченко)