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Крикунов остался доволен игрой «Динамо» в матче с «Адмиралом»

16:02
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Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:1).

— Ребята играли собранно, особенно первые два периода, — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала». — Наверное, именно поэтому игра получилась. Забили хорошие голы. Мы старались сыграть на контратаках, и только когда забили четвертый гол немного расслабились. В целом, молодцы все. Боролись, бились всю игру.

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Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/25696/

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