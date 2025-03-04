Крикунов: «Минскому «Динамо» сейчас все равно, с кем играть в плей-офф»
Бывший главный тренер сборной Белоруссии Владимир Крикунов поделился ожиданиями от выступления минского «Динамо» в плей-офф КХЛ.
«Я думаю, что сейчас им все равно, с кем играть, для них нет большой разницы. Дважды обыграли «Спартак»? Это ни о чем не говорит. Это матчи чемпионата, в плей-офф будет совсем другая игра, совсем другой настрой. Там не будет таких расслаблений, которые допускаются в регулярке. Игры на вылет — это совсем другие игры», — приводит слова Крикунова Legalbet.by.
«Динамо» набрало 75 очков и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.
Источник: Legalbet
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