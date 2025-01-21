Крикунов оценил шансы Ларионова возглавить СКА
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал о будущем главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.
«Торпедо» играет в свою силу. Игорь Ларионов сделал все, но им не хватает денег, чтобы хотя бы одно звено сделать качественным. Это судьба таких команд, у которых не сформирован бюджет, чтобы подниматься выше. Может, можно было быть и повыше, но Ларионов выжал из них максимум. Вверху у нас все те же команды, у которых финансовые вопросы решены.
Ожидаю Ларионова в клубе с большими ресурсами. Его пригласят. Думаю, у него уже в прошлом году были предложения, но он был связан с «Торпедо» контрактом. Возглавить СКА? Все зависит от выступления команды по итогам сезона. В конце чемпионата обычно тренеров и меняют. Сейчас уже доиграют до конца. Ларионов мог бы проявить себя в любой команде с ресурсами. У него и «Торпедо» — это игровая команда», — заявил Крикунов Legalbet.ru.
После 45 матчей FONBET чемпионата КХЛ «Торпедо» с 48 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|48
|38
|10
|78
|2
|ЦСКА
|46
|27
|19
|61
|3
|Спартак
|46
|27
|19
|60
|4
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|5
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|46
|21
|25
|50
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|46
|18
|28
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|49
|31
|18
|67
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Сал. Юлаев
|46
|30
|16
|62
|4
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|5
|Автомобилист
|46
|27
|19
|60
|6
|Авангард
|46
|24
|22
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|47
|14
|33
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|21.01
|19:00
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Северсталь – ЦСКА
|- : -
|21.01
|19:30
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СКА – Локомотив
|- : -