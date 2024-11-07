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Сегодня, 12:40

Крикунов: «Спартак» играет в красивый и интересный хоккей»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил игру «Спартака» в нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

«Спартак» и в прошлом году играл хорошо. Сейчас красно-белые сбалансировали состав, в какой-то степени усилились. «Спартак» играет в красивый и интересный хоккей, за ним приятно смотреть, а осечки бывают у всех. Но «Спартаку» еще есть над чем работать. Если «Спартак» займет высокое место в регулярке, то может далеко пройти в плей-офф. Единственное, «Спартаку» надо улучшить игру в обороне», — сообщил Крикунов Metaratings.ru.

По итогам 22 игр в текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ «Спартак» набрал 31 очко и занимает третью строчку турнирной таблицы Западной конференции.

В следующем матче красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА. Матч состоится 7 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
ХК Спартак (Москва)
Владимир Крикунов
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 25 21 4 44
2 СКА 24 15 9 32
3 Спартак 22 14 8 31
4 Динамо М 23 13 10 29
5 Северсталь 21 14 7 28
6 ЦСКА 21 10 11 27
7 Торпедо 24 11 13 26
8 Динамо Мн 22 11 11 23
9 Витязь 24 11 13 23
10 Куньлунь РС 23 8 15 18
11 Сочи 21 7 14 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 20 13 7 27
4 Сал. Юлаев 20 13 7 26
5 Адмирал 23 10 13 24
6 Металлург Мг 24 11 13 23
7 Сибирь 22 10 12 22
8 Нефтехимик 24 8 16 22
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