Крикунов: «Спартак» играет в красивый и интересный хоккей»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил игру «Спартака» в нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ.
«Спартак» и в прошлом году играл хорошо. Сейчас красно-белые сбалансировали состав, в какой-то степени усилились. «Спартак» играет в красивый и интересный хоккей, за ним приятно смотреть, а осечки бывают у всех. Но «Спартаку» еще есть над чем работать. Если «Спартак» займет высокое место в регулярке, то может далеко пройти в плей-офф. Единственное, «Спартаку» надо улучшить игру в обороне», — сообщил Крикунов Metaratings.ru.
По итогам 22 игр в текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ «Спартак» набрал 31 очко и занимает третью строчку турнирной таблицы Западной конференции.
В следующем матче красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА. Матч состоится 7 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|21
|4
|44
|2
|СКА
|24
|15
|9
|32
|3
|Спартак
|22
|14
|8
|31
|4
|Динамо М
|23
|13
|10
|29
|5
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|6
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|7
|Торпедо
|24
|11
|13
|26
|8
|Динамо Мн
|22
|11
|11
|23
|9
|Витязь
|24
|11
|13
|23
|10
|Куньлунь РС
|23
|8
|15
|18
|11
|Сочи
|21
|7
|14
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|20
|13
|7
|27
|4
|Сал. Юлаев
|20
|13
|7
|26
|5
|Адмирал
|23
|10
|13
|24
|6
|Металлург Мг
|24
|11
|13
|23
|7
|Сибирь
|22
|10
|12
|22
|8
|Нефтехимик
|24
|8
|16
|22
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|21
|8
|13
|17
|11
|Барыс
|22
|6
|16
|14
|12
|Амур
|23
|5
|18
|12
|7.11
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|- : -
|7.11
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|- : -
|7.11
|17:00
|
Динамо Мн – Сал. Юлаев
|- : -
|7.11
|17:00
|
Барыс – Автомобилист
|- : -
|7.11
|19:30
|
СКА – Сочи
|- : -
|7.11
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|7.11
|19:30
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -