Крикунов: «Ковальчук одним своим присутствием принесет «Спартаку» пользу»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил форму 41-летнего российского нападающего Ильи Ковальчука.

«Он одним своим присутствием принесет «Спартаку» пользу. К тому же он молодым подает пример своим отношением. Мало кто доигрывает до такого возраста. Пока Илья был молодым — дурил, а к 30 годам начал думать о здоровье и продолжении карьеры, стал сильнее готовиться. Поэтому он и доиграл до 40 лет. Думаю, еще один сезон он способен провести. Между 40 годами и 41 годом разницы большой нет», — сказал Крикунов Metaratings.

В прошлом сезоне КХЛ Ковальчук провел 20 игр в регулярном чемпионате и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф форвард сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями.