Крикунов: «Десятое место — явно не позиция «Авангарда». Сейчас будут подниматься»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал выступление «Авангарда» в текущем сезоне КХЛ.

«Они хорошую игру демонстрируют, но немного заигрываются. Поэтому часто пропускают острые контратаки соперников, а по силе они никому не уступают. Десятое место — явно не их позиция. Сейчас будут подниматься», — цитирует Крикунова Legalbet.

После 19 матчей «Авангард» с 15 очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.