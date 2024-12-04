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Сегодня, 19:22

Крикунов обвинил молодых игроков «Северстали» в нестабильных результатах команды

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что провальные матчи «Северстали» в FONBET Чемпионате КХЛ связаны с психологией.

«На сильные команды их даже не надо настраивать, а вот с более слабыми начинаются проблемы из-за психологии молодых игроков. Они считают, что они сильнее и разберутся легко. Отсюда все и идет: чуть-чуть медленнее в атаке, чуть медленнее в обороне. И везде где-то это чуть-чуть дает такой результат. У молодых хоккеистов «Северстали» ещё уровень мастерства не устоявшийся. Как только они себе слабинку дают — результат летит вниз», — приводит слова Крикунова Legalbet.

В текущем регулярном чемпионате «Северсталь» с 36 баллами занимает шестое место в Западной конференции.

Источник: Legalbet
ХК Северсталь
Владимир Крикунов
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 35 28 7 58
2 Спартак 34 22 12 48
3 Динамо М 33 20 13 43
4 СКА 32 19 13 42
5 ЦСКА 30 16 14 39
6 Северсталь 32 18 14 36
7 Динамо Мн 33 16 17 36
8 Торпедо 32 15 17 35
9 Витязь 32 14 18 31
10 Куньлунь РС 33 12 21 28
11 Сочи 32 11 21 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 33 21 12 46
2 Сал. Юлаев 31 21 10 44
3 Автомобилист 31 19 12 42
4 Ак Барс 30 20 10 41
5 Металлург Мг 34 18 16 38
6 Адмирал 35 16 19 37
7 Нефтехимик 34 12 22 33
8 Лада 31 13 18 31
9 Авангард 32 14 18 30
10 Сибирь 30 12 18 27
11 Барыс 34 9 25 21
12 Амур 33 7 26 18
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17.12
4.12 12:00
Амур – Локомотив
 3 : 4 ОТ
4.12 12:30
Адмирал – Динамо Мн
 4 : 0
4.12 16:30
Авангард – Сочи
 6 : 0
4.12 17:00
Барыс – Спартак
 2 : 4
4.12 19:30
Куньлунь РС – Нефтехимик
 - : -
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