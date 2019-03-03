Крикунов - об исходе серии с "Йокеритом": "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов прокомментировал исход четвертого матча четвертьфинальной серии Западной конференции с "Йокеритом" (3:0).

- После поражения мы хотели выиграть. Ребята настроились. Они бились, старались и боролись. Правда, уж очень много удалений нам дали, целых 18 минут. Втроем и вчетвером поиграли, но молодцы, выстояли, отоборонялись. Еременко молодец, справился на последнем рубеже.

- Ожидали ли такой мощной игры от Закриссона?

- Мы видели, что он готов, поэтому него сейчас много игрового времени.

- Почему приняли решение поставить на сегодняшний матч Еременко?

- Так посчитали, что он в гостях удачно сыграл и отдохнул. Когда играл Бочаров, мы уступили. Мы рассчитывали, что у него сил хватит. Противник много бросает.

- Еременко не раз признавался, что любит, когда по его воротам наносят много бросков. Учитывали ли то, что ему больше подходит тактика "Йокерита"?

- У нас и Бочаров играл хорошо. Наверное, все вратари любят, когда идут открытые, прямолинейные броски.

- В третьем периоде ведущие игроки “Динамо” принимали участие в конфликтах, хотя это не их прямая обязанность. Это свидетельствует о высоком боевом настрое команды?

- Наверное, да. Никто не хочет уступать. Счет 2-2 и 3-1 - это две большие разницы. Все ребята не хотели уступать, и не отворачивались от стычек. Я думаю, что это нормально.

- Не считаете ли вы, что "Динамо" хватает много необязательных удалений?

- Думаю, что "Йокерит" не так плохо играет в большинстве, просто мы подобрали ключ к их игре. Они много забивали в регулярном сезоне.

- Койвисто наказали за третий матч?

- Койвисто немножко приболел, он быстро менялся и уставал. Мы не наказывали его.

- Очень интересный плей-офф получается. Говорит ли это о том, что уровень команд выровнялся?

- "Спартак" задал хороший темп в серии со СКА, выиграв два матча на выезде. Они начали хорошо воевать. Другие команды посмотрели на это и поняли, что можно воевать с великими нашими командами. Поэтому все и сражаются.

- За пять матчей управитесь?

- Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.

- "Йокерит" играет в примитивный хоккей и ничего не меняет. Вам это помогает при подготовке?

- Сегодня они кое-что попытались поменять, но мы быстро сумели перестроиться. А вообще, это хорошая команда. Посмотрите на их состав. У нас только первое звено имеет преимущество, все остальные уступают очень сильно. Но в организации игры "Динамо" лучше.

- Вы просите своих защитников отсекать нападающих с пятачка?

- Мы хотим, чтобы нашему вратарю было как можно комфортнее работать, чтобы никто не мешал и не крутился перед ним. Но финны все время крутятся. Много борьбы и столкновений, поэтому "Динамо" играет в восемь защитников. (Владислав Уткин)

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