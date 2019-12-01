Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после поражения от «Ак Барса» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

— Наверное, мы очень невнимательно провели первый период, хотя предупреждали хоккеистов, что «Ак Барс» выигрывает все первые отрезки, — приводит слова Крикунова пресс-служба казанцев. — Не достучались, видимо, до игроков, в результате получили четыре шайбы, дальше отыграться было уже тяжело.

А так — ребята потом играли. Претензии какие — голы для нашего вратаря не совсем характерные, обычно он такие ловит, выручает. А тут он подустал как-то, в Нижнем Новгороде у него было достаточно много работы, но что поделать. Будем двигаться дальше, по крайней мере видно, что нужно делать.

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