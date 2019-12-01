КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Крикунов — об игре вратаря «Динамо» в матче с «Ак Барсом»: «Обычно он такие ловит, выручает»

1 декабря 2019, 23:26
Теги:

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после поражения от «Ак Барса» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

— Наверное, мы очень невнимательно провели первый период, хотя предупреждали хоккеистов, что «Ак Барс» выигрывает все первые отрезки, — приводит слова Крикунова пресс-служба казанцев. — Не достучались, видимо, до игроков, в результате получили четыре шайбы, дальше отыграться было уже тяжело.

А так — ребята потом играли. Претензии какие — голы для нашего вратаря не совсем характерные, обычно он такие ловит, выручает. А тут он подустал как-то, в Нижнем Новгороде у него было достаточно много работы, но что поделать. Будем двигаться дальше, по крайней мере видно, что нужно делать.

КХЛ: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей?

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/18286.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир