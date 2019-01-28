Крикунов – об игре лидеров "Динамо": "Не может же весь сезон одно звено тащить"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов объяснил причины не слишком удачной игры лидеров команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (3:2).

– Мы знали, что команда противника находится всего в одном очке от восьмерки, – сказал Крикунов. – Было понятно, что они выйдут воевать. Предупреждал об этом своих игроков. В начале игры запустили эти два гола, надо было отыгрываться. Мы не реализовали свои моменты, не забили выходы "1 в 0". Хорошо, что забили в начале третьего периода, вышли вперед и удержали свое преимущество.

– Игумнов был наказан переводом в четвертое звено?

– Нет, там другое совсем.

– Почему у лидеров не идет в последних играх?

– Не может же одно звено весь сезон тащить, усталость накапливается. Да и потом, моменты у них тоже были, Шипачев не забил выход 1 в 0. Надо забивать такое, но не забили. Другие звенья тоже есть в команде, они тоже должны делать свое дело. И сегодня они его сделали. (Владислав Уткин)