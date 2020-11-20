Крикунов о разгромной победе: «В третьем периоде удаления подвели рижан»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу над рижским «Динамо» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы настроилась очень хорошо на рижан, у нас с ними всегда получаются непростые игры. Ребята старались. В третьем периоде удаления подвели гостей, а так — все ребята играли. Мы дали и Зайцеву выйти минут на 15. Все молодцы, отработали от начала и до конца», — цитирует Крикунова пресс-служба КХЛ.

«Есть ли сложности с выбором из трех крайних нападающих для второго звена? Да нет сложностей. Там Брюквин играл, потом Тарасов. Наверное, так оно будет более продуктивным. А Пулккинен, я думаю, даже в четвертом забьет такое же количество голов, как если бы играл с Линдбергом и Тарасовым», — сказал Крикунов.

После этой победы москвичи вышли на четвертое место на «Западе» с 32 очками, рижане — последние (10 баллов).