Крикунов — о разгроме от «Йокерита»: «Быстрый гол надломил нас»
Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (1:6).
— Начали неудачно матч. Быстрый гол надломил нас, и удаления во втором периоде предопределили результат, — приводит слова тренера сайт «Динамо».
— Почему Аланов оказался в центре четвертого звена?
— Шипов поднялся во второе звено. У Круглова кисть сломана. Панкратова не успевали подготовить.
— С «Йокеритом» полярные отношения. Раньше их обыгрывали, теперь все проигрываете. Что поменялось?
— Ничего не поменялось. Вроде бы и двигались хорошо. Но быстрый гол и два гола в меньшинстве.
— Может быть, что день рождения клуба помешал?
— Да нет. Нет времени отмечать. Мы через день играем и тесты сдаем без конца.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/130778-vladimir_krikunov____byistryiy_gol_nadlomil_nas__
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