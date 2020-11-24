Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (1:6).

— Начали неудачно матч. Быстрый гол надломил нас, и удаления во втором периоде предопределили результат, — приводит слова тренера сайт «Динамо».

— Почему Аланов оказался в центре четвертого звена?

— Шипов поднялся во второе звено. У Круглова кисть сломана. Панкратова не успевали подготовить.

— С «Йокеритом» полярные отношения. Раньше их обыгрывали, теперь все проигрываете. Что поменялось?

— Ничего не поменялось. Вроде бы и двигались хорошо. Но быстрый гол и два гола в меньшинстве.

— Может быть, что день рождения клуба помешал?

— Да нет. Нет времени отмечать. Мы через день играем и тесты сдаем без конца.