Крикунов — о поражении от «Торпедо»: «Буллиты не наша сильная сторона»
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3 Б).
— Игра была равная, моменты были у той и у другой команды. Буллиты не наша сильная сторона, -приводит слова тренера сайт москвичей.
— После десяти домашних матчей вам игра на выезде в радость?
— Это да, играть десять игр дома — не есть хорошо. Наверное, тяжело, когда одна и та же арена, хотя она и своя. Она еще и неполная в связи с пандемией.
— Три недели назад вы сказали, что лучше играете дома, после серии не изменили мнение?
— Нет.
— Как оцените игру Бочарова?
— Он играл хорошо, выручал. То, что пропустил — больше вина игроков обороны.
— Гарипов неизменно играет вторым. Специально так решили заявку составлять?
— Нет, в заявке те, кто готов играть.
— Какие задачи сейчас у «Динамо»?
— У нас состав стабилен, когда мы все живы-здоровы. Много травм у всех.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/143368-vladimir_krikunov____bullityi_ne__nasha_sil_naya_storona__
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю