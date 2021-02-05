Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3 Б).

— Игра была равная, моменты были у той и у другой команды. Буллиты не наша сильная сторона, -приводит слова тренера сайт москвичей.

— После десяти домашних матчей вам игра на выезде в радость?

— Это да, играть десять игр дома — не есть хорошо. Наверное, тяжело, когда одна и та же арена, хотя она и своя. Она еще и неполная в связи с пандемией.

— Три недели назад вы сказали, что лучше играете дома, после серии не изменили мнение?

— Нет.

— Как оцените игру Бочарова?

— Он играл хорошо, выручал. То, что пропустил — больше вина игроков обороны.

— Гарипов неизменно играет вторым. Специально так решили заявку составлять?

— Нет, в заявке те, кто готов играть.

— Какие задачи сейчас у «Динамо»?

— У нас состав стабилен, когда мы все живы-здоровы. Много травм у всех.