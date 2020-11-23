Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:2).

«Вторую встречу подряд очень хорошо играет наше первое звено, перед этим у них была небольшая засуха на три матча. Они забили первый гол, это было хорошее начало, и все пошло. А так молодцы, все ребята старались. Молодые хоккеисты выходили в четвертом звене. Помогли хороший настрой и удача. Ребята заслужили эту победу: боролись, бились, сыграли правильно.

В чем были сильнее «Трактора»? Мы забили больше. Я не могу вам все рассказывать. Есть такие вещи, которые нельзя выносить в народ. На чем будем делать акцент перед матчем с «Локомотивом»? Это необязательно оглашать на всю страну», — приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.