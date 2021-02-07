Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:5).

— Игра была интересная для зрителей, много атаковали команды, играли в открытый хоккей. Четвертое звено наше — молодые ребята, хорошо, что забили первыми. Правда, они и пропустили потом. Дальше опытные сказали свое слово. Потихонечку набирали темп и доиграли до конца. Все было спокойно и под контролем даже после второй пропущенной шайбы, — приводит слова тренера сайт «Динамо».

— Насколько помог гол Шипачева? После нереализованного большинства пять на три это мог быть ключевой момент встречи...

— Обычно они забивают, но сегодня не пошло. Вадим пошел на пятак и забил. Игрок с лавки не успел добежать.

— Борьба за третье место с «Локомотивом» — принципиальная задача на остаток регулярного первенства?

— Я думаю, что нет. Там не знаешь, на кого попадешь. Поэтому мы играем каждую игру. И стараемся это делать хорошо.

— В паузе будете готовить физически команду к плей-офф или после окончания регулярки упор на это сделаете?

— Будем готовиться сейчас!