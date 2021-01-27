Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1).

— Мы начали внимательно. Использовали большинство, затем Маги гол забил. 2:0 — держали, контратаковали. В целом все шло нормально, пока не пропустили гол. У ЦСКА появился шанс сравнять, но молодцы, что выстояли и забили пару голов, — цитирует тренера сайт «Динамо».

— Сегодня «Динамо» явно превосходило ЦСКА, но прошла информация, что ребята баллоны таскали...

— Мы работаем над физическим состоянием. Многие болели. Надо было им как-то форму набирать.

— Вы нашли против ЦСКА тот стиль, который дает победы?

— Я знаю, что у них много травмированных. Мы вышли из ситуации. Мы тоже проигрывали. Такой сезон неоднозначный. Все ребята переболели, травмы. А когда все вместе собираются, то играют хорошо.

— Сегодняшний гол Пяярви говорит о том, что он перезагрузился?

— Я думаю, что еще нет.

— У Еременко получается против ЦСКА, учитывали это при выборе?

— Я не выбираю вратарей. Это делает Еремеев.

— Еременко выглядит основным...

— Так и есть. Все по результату.