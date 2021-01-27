Крикунов — о победе над ЦСКА: «В целом все шло нормально, пока не пропустили гол»
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1).
— Мы начали внимательно. Использовали большинство, затем Маги гол забил. 2:0 — держали, контратаковали. В целом все шло нормально, пока не пропустили гол. У ЦСКА появился шанс сравнять, но молодцы, что выстояли и забили пару голов, — цитирует тренера сайт «Динамо».
— Сегодня «Динамо» явно превосходило ЦСКА, но прошла информация, что ребята баллоны таскали...
— Мы работаем над физическим состоянием. Многие болели. Надо было им как-то форму набирать.
— Вы нашли против ЦСКА тот стиль, который дает победы?
— Я знаю, что у них много травмированных. Мы вышли из ситуации. Мы тоже проигрывали. Такой сезон неоднозначный. Все ребята переболели, травмы. А когда все вместе собираются, то играют хорошо.
— Сегодняшний гол Пяярви говорит о том, что он перезагрузился?
— Я думаю, что еще нет.
— У Еременко получается против ЦСКА, учитывали это при выборе?
— Я не выбираю вратарей. Это делает Еремеев.
— Еременко выглядит основным...
— Так и есть. Все по результату.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/141986-vladimir_krikunov____kogda_vse_vmeste_sobirayutsya__igrayut_horosho__
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