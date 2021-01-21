Крикунов не знает, когда Шипачев вернется на лед
Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов дал комментарий после поражения от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:2).
— Мы проспали начало матча, пропустили два гола. Со второго периода пришлось поставить Брызгалова. У Панкратова перелом пальца. Бились, боролись, атаковали много, но без голов. А без них матчи не выигрываются. Нападающие ничего не смогли сделать, — приводит слова тренера сайт бело-голубых.
— Шипачев вернется к следующей игре?
— Точно не могу сказать.
— «Динамо» с ним и без него — это разные команды?
— Вы все видели. Но дело не в нем. У нас из центральных нападающих остался только Олег Зайцев. Пришлось Круглова ставить, который давным-давно там не играл. Но, надеюсь, что скоро все поправятся и встанут в строй.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/141010-vladimir_krikunov____iz__tsentral_nyih_napadayuschih_ostalsya_tol_ko_oleg_zaytsev__
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