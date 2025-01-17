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Сегодня, 19:05

Крикунов не считает серию поражений СКА кризисом

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что не считает ситуацию в петербургском СКА кризисом.

«Не стал бы сильно акцентировать на этом внимание. Все в СКА нормально. Даже если посмотреть в таблицу, отставание от второго места всего четыре очка, так что ничего страшного не случилось. Надо учитывать, что ушел Деанджело, травмирован Кузнецов, появились новые игроки, которым надо время на адаптацию... Там очень быстро можно все поправить, а до плей-офф времени еще полно», — сказал Крикунов.«ВсеПроСпорт»

Ранее СКА потерпел 4 поражения подряд. Ранее армейцы проиграли «Спартаку», московскому «Динамо» и «Локомотиву». Команда Романа Ротенберга с 55 очками располагается на 7-й строчке «Запада».

Источник: ВсеПроСпорт
ХК СКА
Владимир Крикунов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 37 10 76
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 45 26 19 59
4 Северсталь 46 28 18 57
5 Спартак 44 26 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Металлург Мг 46 28 18 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 45 19 26 44
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Амур 46 10 36 25
12 Барыс 47 10 37 25
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Сибирь – Локомотив
 2 : 3 Б
17.01 16:30
Авангард – ЦСКА
 4 : 0
17.01 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 - : -
17.01 19:30
Спартак – Куньлунь РС
 - : -
17.01 19:30
Нефтехимик – Трактор
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17.01 19:30
Динамо М – Сочи
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