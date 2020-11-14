Крикунов: «Не хватает физических сил. Из шести недель мы готовились две»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ).

— Играли неплохо. Хороший соперник. Звено Ефремова забило два гола, все пошло хорошо, но во втором пропустили и в третьем тоже, — цитирует Крикунова сайт «Динамо». — Сыграли 3:3, но в овертайме несчастный случай — забили в свои. Не забиваешь ты — забивают тебе. У Миронова был момент, но его не использовали.

— Как прокомментируете два отмененных гола? За какой больше обидно?

— За гол Яшкина. Правила есть правила. Надо узнать трактовку эпизода.

— Очередной матч, когда после 2:0 команда проигрывает, в чем дело?

— Не хватает физических сил. Из шести недель мы готовились две. К сожалению, маленький запас растратили. Вот и на третий период нас не хватает. Думаю, что скоро мы выберемся из этой ситуации.

— Не считаете, что вратари не выручают?

— Мы не пропускаем по пять или по семь шайб. Мы забивать стали меньше.

— Что с Даниилом Тарасовым?

— Думаю, порядка 10 дней его не увидим.

— Как проходит процесс набора формы Лямина и Верещагина?

— Лямина увидим в следующей игре.