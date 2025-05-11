Крикунов назвал сильные стороны «Локомотива» и «Трактора»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о финале Кубка Гагарина-2025.

«У «Локомотива» хорошая оборона, они мало пропускают. «Трактор» много забивает. Кто победит, оборона или атака — непонятно», — сказал Крикунов «СЭ».

Финальная серия Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом» стартует в Ярославле. Первые два матча пройдут 13 и 15 мая. Третья и четвертая игра состоятся в Челябинске 17 и 19 мая.