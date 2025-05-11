Хоккей
11 мая, 13:35

Крикунов назвал сильные стороны «Локомотива» и «Трактора»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о финале Кубка Гагарина-2025.

«У «Локомотива» хорошая оборона, они мало пропускают. «Трактор» много забивает. Кто победит, оборона или атака — непонятно», — сказал Крикунов «СЭ».

Финальная серия Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом» стартует в Ярославле. Первые два матча пройдут 13 и 15 мая. Третья и четвертая игра состоятся в Челябинске 17 и 19 мая.

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Владимир Крикунов
Кубок Гагарина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 29 22 7 46
    2 Авангард 27 17 10 37
    3 Ак Барс 28 17 11 36
    4 Автомобилист 30 16 14 35
    5 Нефтехимик 29 15 14 31
    6 Трактор 30 13 17 31
    7 Амур 27 11 16 26
    8 Барыс 28 10 18 25
    9 Адмирал 26 10 16 25
    10 Салават Юлаев 27 10 17 23
    11 Сибирь 28 8 20 19
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 29 19 10 41
    2 Торпедо НН 31 19 12 41
    3 Северсталь 29 20 9 40
    4 Динамо Мн 28 18 10 39
    5 Динамо М 28 16 12 34
    6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
    7 Спартак 28 14 14 31
    8 ЦСКА 29 13 16 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 26 7 19 19
