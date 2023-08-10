Крикунов назвал плюсы и минусы получения легионерами КХЛ паспортов РФ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов отреагировал на то, что легионеры КХЛ подают на гражданство РФ.

«Естественно, что таким образом они обходят действующий в лиге лимит на легионеров. В какой-то степени это плюс, а в какой-то — минус. Плюс в том, что эти игроки более мастеровитые. А минус — пропадают места для молодых российских хоккеистов. А так, все делается для того, чтобы усилить команду. Ждать ли их в сборной России? Все же знают закон, нужно подождать четыре года. Получают российские паспорта не такие уж молодые игроки, чтобы через четыре года претендовать на место в национальной команде. Все эти ребята уже взрослые. Непонятно, на каком уровне они будут играть через четыре года», — приводит слова Крикунова Betonmobile.

За последнее время российские паспорта получили хоккеисты «Динамо» Бреннан Менелл и СКА Брендан Лайпсик.