Крикунов назвал отсутствие у СКА Кузнецова и Глотова проблемой

Экс-главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о составе СКА.

«У СКА нет центральных фигур — Кузнецова и Глотова. Я скажу, что это очень серьезные потери. Центральный игрок — это игрок, который определяет игру пятерки на льду. А тут двоих они потеряли! Поэтому эта серия побед о многом говорит», — сказал Крикунов Vprognoze.ru.

СКА занимает четвертое место в турнирной таблице КХЛ Западной конференции. После 41 игры команда из Санкт-Петербурга набрала 54 очка.