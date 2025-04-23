Крикунов — о Леонтьеве в «Нефтехимике»: «Местную молодежь разогнал. Ну и поведение... Драки с игроками... Что за дикость?!»
Экс-тренер московского «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов в интервью «СЭ» оценил работу Олега Леонтьева в «Нефтехимике».
— Главное разочарование сезона?
— Олег Леонтьев и его «Нефтехимик». Второй раз подряд мимо плей-офф! Если за три года не сделал команду, ты не тренер! Леонтьеву в Нижнекамске дали четыре сезона. И где результат?
Я не беру топ-клубы. Возьмем скромную «Северсталь». Как раскрылся в Череповце Андрей Козырев! Молодец! Команда у него яркая, узнаваемая, стабильно попадает в плей-офф.
То же самое должно быть с «Нефтехимиком». Там ведь неплохие условия. Да, бюджет небольшой, зато платят вовремя, никого не обманывают. Когда я в Нижнекамске работал, в лиге было 16 команд, и все равно мы каждый год выходили в плей-офф. Наверное, поэтому меня и пригласили в московское «Динамо».
А Леонтьев местную молодежь разогнал, устроил непонятную чехарду с составом. Ну и поведение... Драки с игроками... Что за дикость?! Все это от бессилия. Человек просто не знает, что делать.
Сейчас вспоминаю, как в прессе песочили нас, тренеров старой школы. Мол, вы такие-сякие, кричите на хоккеистов, браните их. Но ничего, скоро придет другое поколение и покажет, как надо себя вести. И вот молодые коллеги, включая тех, кто попробовал НХЛ, приступили к работе. Что же мы видим? Да они игроков матом кроют направо и налево! Даже у нас, ветеранов, уши вянут!
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Трактор - Динамо М
Трактор - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
Динамо М - Ак Барс
|4 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|4 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 3
|
Сал. Юлаев - Спартак
|3 - 3
|1/8 финала
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|23.04
|17:00
|
Сал. Юлаев – Спартак
|- : -
|23.04
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|- : -