Крикунов на правах свободного агента перешел в «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Ильей Крикуновым, соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

В начале этого сезона форвард выступал за «Сочи», а с ноября стал свободным агентом. Всего на счету 35-летнего Крикунова 555 матчей, 279 (101+178) набранных очков при показателе полезности «+22».

— Крикунов — опытный, техничный игрок, с Василия Чижова. игровым мышлением и катанием, — цитирует пресс-служба «Салавата Юлаева» спортивного директора клуба — Готов играть в неравных составах. Решение по Илье принимали все вместе с тренерским штабом команды. Оценили его физическое состояние и надеемся, что он быстро войдет в игру. Подкупает его мотивированность играть на уровне и добиваться результатов с командой.