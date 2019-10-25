Крэйг Вудкрофт: «Ждем большего от некоторых игроков»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (1:2).

— Как мне кажется, мы по большей части контролировали игру, но не смогли забрать два очка, — цитирует тренера официальный сайт минчан. — Если честно, я уже устал это повторять, но нашей команде надо найти способ научиться контролировать матчи и играть на победу каждый вечер. Этот процесс идет внутри игроков, они должны перебороть себя и научиться это делать. В сегодняшнем матче были хорошие моменты, были и плохие. Были хорошие отрезки, которым можно порадоваться. Мы ждем большего от некоторых игроков. Им нужно срочно обратить внимание на свою игру и постараться стать лучше. Если говорить чуть более конкретно, то это игроки, у которых большой айстайм. Они призваны сюда в качестве лидеров, но пока что этого не показывают. Эти хоккеисты должны срочно обдумать свою игру, найти способ стать лучше и тогда у нас будут шансы на то, чтобы побеждать каждый вечер.

— Как вам дебют Райана Спунера?

— Думаю, что он был опасен в большинстве смен, которые сыграл.

— На предыдущей пресс-конференции назад вы сказали, что игрокам нужно перебороть менталитет, когда они спокойно относятся к поражениям. Не опасаетесь ли вы, что чем больше будет поражений, тем сложнее будет его перебороть?

— Спасибо, это честный вопрос. Нет, я так не думаю. Если посмотреть на последние два матча, мы играли хорошо, но не добились результата. Обвинить кого-то в чем-то я не могу. Есть мелочи, которые решают результат, они, к сожалению, не в нашу пользу. Это то, над чем нам надо работать. Мы должны найти способ побеждать каждый вечер, найти эти ключики и достучаться до игроков, чтобы они стали выполнять свою работу. Они ее выполняют, но надо еще лучше. Надо показывать тот уровень на льду, который мы от них ожидаем. Если вы хотите, чтобы мы находились в депрессии и жалели себя — нет, у нас нет на это времени. Думаю, что чувство жалости — это то, что происходит не в моей команде.

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