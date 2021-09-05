Крэйг Вудкрофт: «Варфоломееву стоит играть лучше, и тогда Павел может рассчитывать на место в составе»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:1).

— Перед началом поединка мы говорили, что нам необходимо хорошо начать игру. К счастью, это получилось сделать. Мы вынесли данный урок из матча с московским «Динамо». В общем и целом, думаю, можно назвать сегодняшний поединок удачным для нас. Также нужно отметить, что мы все-таки нашими удалениями дали сопернику вернуться в игру. Но то, что парни смогли выстоять, — большой плюс. Не могу не отметить нашу оборону: в своей зоне ребята сыграли очень здорово. Конечно, мы могли бы забить и больше, но скажу, что в принципе я доволен сегодняшним результатом.

— Какова причина смены капитана и ассистентов на сегодняшний поединок?

— В «Динамо» новая команда, и мы провели только второй матч все вместе. Когда у тебя в команде столько новых имен, очень тяжело сказать, кто станет лидером коллектива. На протяжении первого месяца чемпионата мы будем экспериментировать и искать того, кто может носить капитанскую нашивку. Думаю, что по истечении сентября, вы увидите нашего капитана.

— Денис Мосалев два гола в первых двух поединках. Значит ли это, что Денис взял на себя роль лидера в «Динамо»?

— Мосалев — двукратный обладатель Кубка Гагарина, обладающий богатым опытом игры в КХЛ. Он обладает прекрасной рабочей этикой и является хорошим одноклубником. Для меня это самые главные качества. Денис провел прекрасную предсезонку, поэтому резонно, что у него получается и хороший старт сезона. Безусловно, это одна из причин, почему мы сегодня дали ему капитанскую нашивку.

— Почему отсутствовал в составе Павел Варфоломеев?

— Ему стоит играть лучше, и тогда Павел может рассчитывать на место в составе.

— Уже говорили про Дениса Мосалева. Но он сыграл только шесть смен в первом периоде, а потом на льду не появлялся. Почему?

— Мосалев получил небольшую травму, и мы решили отправить его в раздевалку, чтобы не усугубить повреждение.