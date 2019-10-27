Крэйг Вудкрофт: «Сражались с чем-то большим, чем команда соперника»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).

— Соглашусь с тем, что это была захватывающая игра, — цитирует тренера официальный сайт уфимского клуба. — Конечно, я расстроен результатом и считаю, что мы сражались с чем-то большим, чем команда соперника. При этом, «Салават» — отличная команда и с ними всегда тяжело играть. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. То, что мы заработали очко сегодня в игре против такой сильной команды, для того положения, в котором мы находимся, это уже шаг вперед.

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