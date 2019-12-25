Крэйг Вудкрофт: «Создали много моментов, но не сумели ими воспользоваться»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (1:2). Минчане потерпели 11-е поражение подряд.

— Думаю, это была хорошая игра со стороны обеих команд. Мы создали много моментов и возможностей для того, чтобы взять контроль над игрой, но не сумели ими воспользоваться, — цитирует тренера официальный сайт «Динамо». — Дэнни Тэйлор хорошо действовал в воротах. Сегодня все решила игра в неравных составах. Хозяева смогли реализовать большинство, а мы нет. У нас было три попытки в конце матча, но ни одна не стала результативной. Это расстраивает. Мне понравилось, как мы боролись в третьем периоде. Мы пытались вернуться в игру, но этого не хватило. Надо продолжать работать и улучшать свою игру, чтобы начать получать результаты.