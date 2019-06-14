Крэйг Вудкрофт снова возглавил минское "Динамо". Помогать ему будет Михаил Грабовский

Минское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о возвращении Крэйга Вудкрофта на пост главного тренера команды.

49-летний канадский специалист уже работал с "зубрами" в сезоне-2016/17. Под его руководством команда показала свой лучший результат в истории в регулярном чемпионате КХЛ – заняла пятое место в Западной конференции. После ухода из "Динамо" Вудкрофт возглавил швейцарский "Серветт."

Вудкрофт входил в тренерский штаб сборной Белоруссии с 2014-го по 2017 год, а также – в тренерский штаб сборной Канады, в том числе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

В тандеме с Вудкрофтом будет работать 35-летний Михаил Грабовский – самый результативный белорусский хоккеист в истории НХЛ (296 очков в 534 матчах). Хоккеист официально еще не объявлял о завершении карьеры, но из-за проблем со здоровьем он уже давно не играет.