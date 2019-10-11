Крэйг Вудкрофт: «Разочарован тем, какой вышла наша игра в третьем периоде»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:2).

— Перед матчем мы знали, кто такие «Йокерит» — очень мастеровитая команда, которая обязательно постарается взять реванш за матч в Минске, — приводит слова тренера официальный сайт минчан. — Мы были готовы и знали, что будет борьба на каждом сантиметре площадки. Думаю, что в первом и втором периодах мы сделали достаточную работу для того, чтобы дать себе шанс победить в этой игре. К сожалению, не могу того же сказать о третьем периоде.

Где-то мы потеряли нити игры, где-то перестали хотеть победить так же сильно, как хотели в первых двух периодах. Игра начала от нас ускользать, «Йокерит» стал выигрывать больше единоборств на площадке и увереннее распоряжаться шайбой. В конце концов, это привело к тому, что «Йокерит» стал вести в счете, а мы не смогли догнать их, перевести игру в овертайм и набрать какие-то очки. Разочарован тем, какой вышла наша игра в третьем периоде. Так, как мы играли в третьем периоде, в этой лиге действовать нельзя. Тем более, против «Йокерита».

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