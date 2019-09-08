Крэйг Вудкрофт: «Показали свой характер»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Спартаком» (5:4).

— Перед матчем мы знали, что «Спартак» — опасный соперник, который будет наказывать за твои ошибки, — цитиурет тренера официальный сайт «зубров». — С первых минут москвичи давили на наши ворота, но Александр Осипков смог справится с этим. После мы забросили две шайбы, но, как это и происходило в прошлых матчах, далее мы отдали нити игры сопернику.

Во втором периоде хозяева смогли увеличить свое преимущество, но мы не сдавались и продолжали играть в атаку. Думаю, мы показали свой характер во второй двадцатиминутке.

В заключительном периоде чаша весов могла склониться в любую сторону, но наш вратарь сделал несколько ключевых сейвов, которые позволили нам рассчитывать на успех сегодня. А в конце матча мы смогли реализовать большинство.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков