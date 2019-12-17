Крэйг Вудкрофт: «Подписали двух игроков, но это не значит, что мы меняем философию»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после заврешения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3 ОТ) оценил игру дебютанта команды — Мэтью Майоне.

— Сегодняшний матч чем-то похож на шахматы, — цитирует тренера официальный сайт минчан. — Первые два периода игра была достаточно равной, команды показывали хороший уровень хоккея. В первом периоде мы позволили себе расслабиться в концовке меньшинства и «Локомотив» реализовал его. Во втором периоде у нас случилась небольшая ошибка в защите, которой «Локо» воспользовался. Как сказал Майк, в этой лиге не бывает простых команд и легких матчей. Мы должны были выйти готовыми к этому.

Во втором перерыве мы говорили о том, что у нас есть характер и мы должны его показать. В третьем периоде мы играли действительно здорово. Отличную шайбу забросил Андрей Костицын, который вдохнул жизнь в нашу игру. Мы поверили в свои силы, стали атаковать с большим рвением, что вылилось во вторую шайбу. Александр Китаров здорово сыграл на пятачке и позволил перевести игру в овертайм, где атака 2 в 1 у «Локомотива» завершилась голом. Жаль, что мы не смогли победить. Но я горжусь тем, как боролась команда и как мы вернулись в игру.

— Насколько на настрой команды подействовала новость о том, что из жизни ушел Владимир Цыплаков, с которым вы в свое время играли в одной команде?

— Скажу, что сегодня был очень эмоциональный день для команды, тренеров и меня лично. Честно говоря, я не знал, как эта новость повлияет на команду сегодня. Было понятно, что все ребята будут играть с тяжелым сердцем, но хотелось, чтобы они сыграли хороший матч в память о Владимире. Может, не получилось показать результат, но мне понравилось, как команда сражалась до последнего и показала характер. Думаю, в этом смысле мы смогли почтить память Владимира.

— За последние четыре дня подписаны два защитника с канадским паспортом. Значит ли это, что построение молодой конкурентоспособной команды «Динамо» уже не главный приоритет сезона?

— Мы подписали двух игроков, но это не значит, что мы меняем философию или уходим от своих первоначальных задумок. Нам нужны были два игрока, чтобы стабилизировать игру в обороне. Тем более, что это хорошие защитники. Не думаю, что можно говорить о какой-либо смене курса.

— Как оцените дебют Мэтью Майоне?

— Нужно брать в расчет то, что он какое-то время не играл. В первом периоде Мэтью немного вкатывался и где-то выглядел не очень, но он быстро смог понять, что к чему, и прийти в тонус. Уже во втором периоде Майоне демонстрировал хоккей, который мы от него ожидали. Возможно, не все моменты получились удачными, но это дело времени. Еще немного времени — и он адаптируется и к нашей команде, и к нашей системе, почувствует ритм КХЛ и вернется на лидерские позиции.

— Морроу уже прибыли в Минск. Следует ли болельщикам ждать его дебюта завтра в игре с «Сочи»? И в каком состоянии он находится?

— Сегодня он продолжал проходить все необходимые тесты, чтобы выйти на лед в КХЛ. Насколько я знаю, он показал отличные результаты и находится в превосходных кондициях. Джо уже играл в этом сезоне, так что проблем с этим нет. Что касается игры с «Сочи», мы решим это завтра.

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