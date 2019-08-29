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Крэйг Вудкрофт — о Терещенко: «Он не подходит под выбранный путь»

18:13
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт объяснил, почему клуб не стал подписывать полноценный контракт с нападающим Алексеем Терещенко. 39-летний центрфорвард был в клубе на просмотре, сообщает официальный сайт минчан.

— Алексей отличный игрок и хороший человек, но дело в том, что путь, который выбрала команда, это предоставление возможности молодым игрокам. К сожалению, он не подходит под этот путь. Думаю, на этом все.

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Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/press-konferentsiya-pered-startom-sezona/

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