Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт объяснил, почему клуб не стал подписывать полноценный контракт с нападающим Алексеем Терещенко. 39-летний центрфорвард был в клубе на просмотре, сообщает официальный сайт минчан.

— Алексей отличный игрок и хороший человек, но дело в том, что путь, который выбрала команда, это предоставление возможности молодым игрокам. К сожалению, он не подходит под этот путь. Думаю, на этом все.

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