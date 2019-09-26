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Крэйг Вудкрофт: «Нужно играть умнее и системнее»

22:10
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал исход матча против «Северстали», в котором белорусский клуб уступил по буллитам (2:3).

—  В первую очередь хочу поздравить команду соперника с хорошей игрой, — цитирует тренера официальный сайт «Динамо». - Эту игру многие ожидали, она выдалась неплохой и открытой. Мы были хороши в скорости, но недостаточно хороши в системе, по которой мы играем. Местами мы давили, но давали сопернику возвращаться в игру. Подвели несвоевременные удаления, недисциплинированная игра привела к такому результату. Нужно играть умнее и системнее. Но есть в этой игре и хорошие стороны. Мы их возьмем за основу и будем становиться лучше.

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Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/matchi/kreyg-vudkroft-est-v-etoy-igre-i-khoroshie-storony-my-ikh-vozmyem-za-osnovu-i-budem-stanovitsya-luch/

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