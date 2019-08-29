Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил выступление команды в предсезонных турнирах, а также рассказал, чего ждет от своих подопечных.

— Мои ожидания от предсезонки совпали с реальностью. Молодые ребята попробовали себя на высоком уровне. У кого-то не получалось, но в конечном итоге мы начали расти, прогрессировать, — приводит слова тренера официальный сайт минчан.

Что касается построения команды, я бы привел в пример дворики возле домов. Каждый из хозяев хочет, чтобы дворик выглядел максимально хорошо. Но в процессе бывает беспорядок, хозяин что-то выкапывает, что-то сажает. Так и наша команда — мы идем вперед.

Наша цель на сезон — попасть в плей-офф. Игроки будут допускать ошибки, мы должны быть к этому готовы. Мы должны продолжать учить. Не только молодежь, но и ветераны. Мы можем достичь того, чего мы хотим. Шаг за шагом, сезон будет длинный и непростой. Но мы хотим начать его хорошо.