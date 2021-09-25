Главный тренер минского «Динамо» подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с питерским СКА (1:2 ОТ).

— К сожалению, сегодня мы не получили нужный нам результат. Хотя команда провела хорошую игру. Перебросали соперника в первых двух периодах и имели немало шансов забить. В третьем немного поменялась игра, было много удалений. Хочу отметить нашу игру в меньшинстве, в этом плане хорошо сработали. В целом, хороший матч, а в овертайме вы сами все видели...

— В каких кондициях сейчас находится Патрик Рыбар? Когда стоит ожидать его возвращение на лед?

— Патрик чувствует себя лучше, уже приходит в форму. У него не было игровой практики три недели, поэтому ему понадобится время, чтобы восстановиться, почувствовать игровой тонус. Я надеюсь, что в скором времени он будет в боевой готовности.

— К концу подходит пробный контракт Сергея Большакова. Принял ли тренерский штаб уже какое-нибудь решение?

— Пока ничего не могу сказать со своей стороны. Но нам нравится то, как он работает и чувствует себя в команде.

— Вернулись Денис Мосалев и Адам Альмквист, насколько довольны ими сегодня?

— Оба игроки принесли большую пользу. Мосалев очень умный и опытный игрок, который привносит нужный баланс. Он очень уверенный и, самое важное, очень эффективный на льду. Альмквист — топовый защитник, который так же стабильно играет, хорошо выводит шайбу.

— Ранее на пресс-конференциях вы говорили, что с возвращением Мосалева ему вернется и капитанская нашивка. Денис будет капитаном со следующего матча?

— Я не уверен, что говорил в таком ключе. Я отмечал, что мы будем экспериментировать, так как у нас обновилась команда, многие приехали лишь в конце августа. Коробов хорошо справляется с ролью капитана. Мосалев — прирожденный лидер с психологией победителя, которому не нужна нашивка, чтобы проявлять эти качества. Например, когда он говорит, все его слушают.