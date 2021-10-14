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Крэйг Вудкрофт: «Мне очень понравилось, как наша команда билась до конца»

14 октября, 23:18
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:2 ОТ).

«Сегодня мы увидели хорошую игру с обеих сторон. Нужно отметить, что вратари здорово показали себя. Мне очень понравилось, как наша команда билась до конца. Но, к сожалению, забросить больше соперника мы не смогли», — приводит слова тренера Telegram-канал минчан.

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Иван Шитик все материалы автора
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