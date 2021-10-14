Крэйг Вудкрофт: «Мне очень понравилось, как наша команда билась до конца»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:2 ОТ).

«Сегодня мы увидели хорошую игру с обеих сторон. Нужно отметить, что вратари здорово показали себя. Мне очень понравилось, как наша команда билась до конца. Но, к сожалению, забросить больше соперника мы не смогли», — приводит слова тренера Telegram-канал минчан.