Крэйг Вудкрофт: «Игра длится не 40, а 60 минут»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:4). Минчане за один период упустили преимущество в три шайбы и потерпели поражение.

— Мне понравилось, как наша команда играла два периода, — приводит слова тренера официальный сайт «Динамо». — Мы здорово работали на льду и сражались с оппонентом. После первых двух периодов у нас были хорошие шансы на победу. Во втором перерыве мы говорили с командой, что в третьем периоде нельзя дать ни малейшего шанса, чтобы соперник вернулся в игру, что нужно точно так же продолжать действовать на льду и тогда у нас буду шансы на победу. К сожалению, в третьем периоде мы перестали делать и то и другое, перестали сражаться на льду. Пропала хорошая игра и соревновательный момент — мы стали проигрывать всю борьбу сопернику, из-за чего «Амур» смог вернуться в игру и победить в этом матче. Это урок для нашей команды. Нельзя давать оппоненту ни малейшего шанса, игра длится не 40, а 60 минут. Ты должен бороться и играть на протяжении всего матча.