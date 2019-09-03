Крэйг Вудкрофт: «Хотели показать хороший матч для Лукашенко, всех болельщиков и Белоруссии»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Нефтехимика»(2:4).

— Поздравляю «Нефтехимик» с отличной игрой, это была хорошая выездная победа для них, — цитирует официальный сайт «Динамо» Вудкрофта. — Я думаю, что зрители сегодня увидели увлекательный хоккей. Что касается игры, то мы сегодня хорошо отыграли первый период. Тем не менее, допустили одну ошибку, и соперник смог ей воспользоваться. Но все равно я считаю, что это был хороший период в нашем исполнении. Потом мы сумели отыграться и вернуться в игру, показали характер и второй раз сравняли счет. В третьем периоде у нас были несколько маленьких ошибок в зоне защиты, «Нефтехимик» их использовал. Мы знали, что эта команда сможет воспользоваться каждым шансов и играли осторожно, но, к сожалению, сегодня победа осталась за «Нефтехимиком».

— За игрой наблюдал Александр Лукашенко. Это как-то довлело и являлось дополнительной мотивацией? Что чувствовали вы?

— Нет, на нас не было никакого дополнительного давления. Мы хотели показать хороший матч для него, для всех болельщиков и всей страны. Возможно, молодым ребятам это прибавило волнения. Но, я думаю, что на том уровне, на котором мы играем, у нас должны быть профессионалы, которых давление не должно сбивать с правильного настроя на игру.

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