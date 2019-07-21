Крэйг Вудкрофт: "Хоккеисты минского "Динамо" горят желанием работать и развиваться"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт поделился тем, как идет подготовка к новому сезону.

- Каждый выкладывался на все сто, – приводит слова тренера официальный сайт "Динамо". - Мы увидели очень сильную игру в исполнении многих ребят - как молодых, так и опытных. Ветераны показали, что все еще хотят сражаться и попасть в команду. Это здорово. Парни горят желанием работать и развиваться.

Мы обсудили это с тренерским штабом и решили, что никого не будем отсеивать. Все тридцать девять человек останутся в кэмпе на следующей неделе. Они заслужили продолжить".