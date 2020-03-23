Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги выступления команды в прошедшем сезоне.

— Перед этим сезоном у нас было две задачи: выйти в плей-офф, найти и развить хоккеистов для «Динамо» и сборной Белоруссии, сообщает официальный сайт КХЛ. — Второй из них мы определенно достигли. По сравнению с прошлыми сезонами клуб никогда столько не вкладывался в молодых хоккеистов. И это сыграет роль в ближайшем будущем. Фактически этот прогресс уже виден, эти парни уже играют ведущие роли в клубах белорусской экстралиги. Это только начало для них, растет новое поколение для «Динамо» и сборной.

Что касается плей-офф, то было много причин, которые повлияли на конечный результат. Анализ займет определенное время. Я осознаю, что мы не достигли того, что ждали болельщики, руководство и пресса. Мы воспринимаем это серьезно, без оправданий, мы работаем усердно, чтобы достичь прогресса в следующем сезоне.

— Это был ваш второй сезон в КХЛ и «Динамо». Что изменилось с того времени?

— Если говорить про мою команду, она была другой. Два года назад в ней выступало больше опытных игроков, поигравших достаточно за свои сборные и находившихся на пике карьеры. Они были способны решать исходы матчей в нужный момент, обеспечивать команде стабильность, слаженность.

Как раз с этим были проблемы в этом сезоне. Мы понимали, что придет много новичков, никогда не игравших на таком уровне, которых нужно будет подтягивать. В итоге команда испытывала проблемы в решающие минуты. Часто, имея шансы на победу, у нас не получалось ими воспользоваться.

— В течение сезона у команды были длинные серии поражений, в чем причина?

— Это была комбинация многих факторов, начиная с самого начала наши ключевые игроки получали тяжелые травмы. Например, большую часть сезона мы провели без трех лучших защитников. Или наш первый вратарь выбыл на месяц в момент, когда мы думали, что команда начинает находить свою игру. Другие факторы — неопытность игроков и нехватка лидерства у тех, кто должен был это показывать. Последние факторы приводят к провалам в психологии, когда накапливаются проблемы, то тяжело выйти из них.

— В этом сезоне вы использовали пять вратарей, и ни один из них не может похвастаться хорошими результатами.

— Для таких команд как наша, находящихся в стадии перестройки, необходимо, чтобы у вратарей был процент отраженных бросков выше 92 процентов. У нас этого не было, поэтому мы использовали пять вратарей. Мы ожидали больше от них, за скобки можно вынести только Никиту Толопило, который для своего возраста выглядел хорошо. Но я не думаю, что будет честным все сваливать только на них одних. Результат — общая ответственность голкиперов, полевых игроков, тренеров. Иногда мы играли очень глупо на своей синей линии, позволяли соперникам создавать такие моменты, которые и представить то себе сложно. Поэтому нам всем нужно работать над тем, чтобы такого больше не было.

— Михаил Грабовский отработал первый сезон в качестве тренера. Как вы оцените его роль?

— Вклад Михаила в работу тренерского штаба был очень значительным. Он совсем недавно закончил играть на высоком уровне, где добивался успехов. Его взгляды и знания игры помогали даже мне лично. Он доносил до тренеров мнения игроков, подсказывал, как лучше объяснять им какие-то вещи и тому подобное. В то же время и Михаил научился многому с точки зрения структуры, системы и культуры игры. Грабо — этот тот парень, у которого нескончаемый аппетит к обучению, к тому, чтобы становиться лучше. Самое главное о нем то, что он реально переживает за команду и весь хоккей в Белоруссии.