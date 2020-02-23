Крэйг Вудкрофт: «Ак Барс» превратил игру в победу из-за наших ошибок»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Ак Барса» (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Мы показали хорошую, целостную игру, боролись, делали то, что планировали, придерживались своей тактики, — приводит слова специалиста пресс-служба клуба. —Использовали наши шансы забить, но в середине игры «Ак Барс» включил скорость, давление и заставил нас ошибаться — за эти ошибки мы поплатились голами. «Ак Барс» превратил игру в победу из-за наших ошибок.

На данный момент «Динамо Минск» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 80 очков в 60 матчах. «Ак Барс» лидирует в таблице Восточной конференции с 91 баллом.