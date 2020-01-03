Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:2).

— Очень ряд за команду, мне понравилось, как мы сражались. У нас было большое количество игроков, которые ранее не получали столько игрового времени. Это был их шанс, чтобы проявить себя, и все справились с этой задачей, — приводит слова тренера официальный сайт «Северстали».

Мы получили быстрый гол, пропустили во втором еще один. Это нас надломило, но мы были сильными и держались вместе, и после этого мы большую часть игры контролировали ход встречи. Благодаря голу Принса, мы вернулись в игру, продемонстрировали хороший хоккей в третьем периоде. Мне очень понравился командный дух. Я очень рад, что мы прервали серию поражений и начинаем год с победы.

— Какие у вас задачи на концовку чемпионата?

— Основная цель — сражаться в каждом матче за победу, стараться развиваться. Игроки должны показывать своей игрой, кто хочет продолжать играть в «Динамо», кто хочет становиться лучше. Мы знали, что этот сезон будет для нас сложным. Но это пусть к развитию, именно так строится команда, так развиваются игроки. Мы будем продолжать это делать. Мы в течении этого сезона видели позитивные моменты, которые в дальнейшем могут привести нас к успеху.

— Насколько большой потерей для вас стал уход Пулккинена, и есть ли люди, которые могли бы заменить его?

— Всегда, когда ты теряешь игрока такого качества — это сложно. Это образует определенную дыру в составе и в игре команды. Мы смотрим на это так, что это момент для молодых игроков показать себя. Да, мы понимаем, что какой-то один игрок из нашей команды не сможет заменить Пулкинена, скорее, мы сможем заменить его своей командой игрой. Но это наш план: давать другим игрокам показать себя. Пулккинену мы желаем удачи, нам, конечно, его будет не хватать, но такова хоккейная жизнь.