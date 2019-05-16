Крэйг Мактавиш стал главным тренером "Локомотива"

Канадский специалист Крэйг Мактавиш стал новым главным тренером ярославского "Локомотива", сообщает официальный сайт команды. Контракт рассчитан на два года.

– Я с нетерпением жду начала моего сотрудничества с ХК "Локомотив" и лично господином Яковлевым. В последние несколько лет я достаточно часто бывал в России, смотрел матчи КХЛ и был заинтересован в том, чтобы тренировать здесь. Надеюсь, ближайший сезон будет для нашей команды захватывающим и удачным, – цитирует Мактавиша пресс-служба ярославского клуба.

Мактавиш возглавлял "Эдмонтон"​ с 2000 по 2009 год. В 2006-м под его руководством "нефтяники" играли в финале Кубка Стэнли. Занимал пост ассистента главного тренера сборной Канады, он дважды становился серебряным призером чемпионата мира.

ХК "Локомотив" официально сообщает о назначении на пост главного тренера канадского специалиста Крэйга МакТавиша, с которым подписан 2-летний контракт.



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