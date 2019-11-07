Крэйг Мактавиш рассказал об увольнении из «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш рассказал о своем увольнении из российского клуба.

— Давайте расскажу, как все закончилось, — приводит слова Мактавиша TSN. — Я ехал на арену на следующий день после поражения в матче с «Йокеритом». Еще до матча я понимал, что вне зависимости от хода матча, в случае поражения меня, скорее всего, отправят в отставку. Мы проиграли первые две игры сезона, а затем выиграли три матча из четырех, но новая двухматчевая серия поражений, вероятно, стала бы финалом.

24 сентября мы вместе с моим помощником Майклом Пелино ехали на арену. У меня было неприятное предчувствие, что день не будет хорошим для меня. По дороге на арену я сказал Майклу: «Давай, заедем в «Макдональдс», чтобы обсудить состав и план тренировочных занятий. Мы начали есть, когда мне позвонил мой переводчик Денис Гребешков. Он сказал, что только что говорил с начальником клуба Яковлевым, и мне уже не нужно ехать на арену. Это был конец приключения.

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