Крэйг Мактавиш: "Ландер - это прекрасное приобретение"

Главный тренер "Локомотива"​ Крэйг Мактавиш оценил игру команды в матче товарищеского турнира Sochi Hockey Open против "Авангарда" (3:1). Для Мактавиша эта встреча стала дебютной на тренерском мостике ярославцев.

– Типичный матч предсезонки. Много случайностей, много ошибок. Обе команды неплохо выложились. Мне матч понравился.

Да Коста пропустит еще пару матчей. Повреждение мягких тканей. Серьезной травмы нет, но пока неясно, когда в точности он вернется.

Ландера прекрасно знаю по "Эдмонтону". Это прекрасное приобретение. Он большой талант, отличный боец. Очень умный игрок. Он "Локомотиву" сильно поможет.